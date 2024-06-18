欧国杯法国击退奥地利 姆巴佩鼻梁挂彩

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（法新社杜塞道夫17日电） 2024欧国杯法国队今天在首战中以1比0击败奥地利，不过熟悉队长姆巴佩（Kylian Mbappe）的消息人士表示，姆巴佩与奥地利球员相撞后鼻梁骨折。

姆巴佩（Kylian Mbappe）与奥地利后卫丹索（Kevin Danso）在空中争夺球权时，头部与对方肩膀猛烈碰撞，比赛到了第90分钟，姆巴佩因鼻血直流离开球场。

姆巴佩在对方禁区发生碰撞意外后，比赛原本继续进行，直到奥地利门将潘兹（Patrick Pentz）向裁判示意，可能要注意姆巴佩的状况。

这场法国与奥地利之战是在德国杜塞道夫（Duesseldorf）举行。法国队总教练德尚（Didier Deschamps）赛后表示：「他（姆巴佩）情况不太好，身体有恙，鼻子状况一团糟，这是可以肯定的。对我们来说，这是今晚赛事美中不足之处。」

姆巴佩��着鼻子走出边线，接受法国队的医疗团队照护，他的白色球衣沾满血迹。在被换下之前，才刚与西班牙足球劲旅皇家马德里签约5年的姆巴佩因未经允许返回球场，遭黄牌警告，随后老将吉鲁（Olivier Giroud）取代姆巴佩上场。

德尚在法国队启程返回位于帕德堡（Paderborn）的大本营前表示，他无法确认姆巴佩伤势的严重程度。

法国足协主席迪亚洛（Philippe Diallo）后来在杜塞道夫向记者证实，姆巴佩至少「不需动手术」。