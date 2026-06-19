欧巴马中心启用 美前总统同台川普未到

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社芝加哥18日电） 所有仍在世的美国前总统今天出席一场星光熠熠的盛会，共同见证前总统欧巴马在芝加哥的总统中心开幕典礼，值得注意的是，现任总统川普并未现身。

现年64岁的欧巴马为这座现代风格浓厚的中心启用致词，演说中展现了他标志性的乐观风格。 美国首位非裔总统欧巴马也提及许多美国人对民主制度正陷入危机的担忧。他说出「无王」（No Kings）这句广受反川普示威者使用的口号时，赢得现场掌声。 但欧巴马也表示，「绝大多数」民众希望国家能够弭平分歧。 他说：「人们渴望的并不是永无止境的愤怒与分裂。他们寻求的是公平、常理以及相互尊重。」 这座具未来感的园区，典藏欧巴马两个总统任期的档案与纪念物，将于19日正式对外开放。 今天的活动众星云集，包括知名导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、好莱坞巨星汤姆汉克斯（Tom Hanks）与脱口秀天后欧普拉（Oprah Winfrey）等名人皆出席。此外，爱尔兰摇滚天团U2主唱波诺（Bono）、史提夫汪达（Stevie Wonder）、摇滚歌手布鲁斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）以及嘻哈乐团扎根（The Roots）也带来精彩演出。 这也是少数几次美国历任前总统齐聚一地的场合之一。 共和党的小布希、民主党的柯林顿与拜登一同走上舞台，与欧巴马、其夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）以及两位女儿莎夏（Sasha）和玛丽亚（Malia）同台亮相。 现年80岁的川普不仅缺席，他也持续对欧巴马发动批评，甚至不时进行人身攻击，打破历任总统之间长期维持的非正式默契。

伊利诺州参议员德宾杜宾（Dick Durbin）谈及华府充满对立的政治氛围时表示：「我对我们走到这一步感到非常失望。」 他还说：「我很荣幸布希总统能让这场活动成为对欧巴马与蜜雪儿致敬的跨党派场合。我们需要重新找回那种精神，而且我们做得到，美国一定能渡过这个难关，并重新团结起来。」

出席这场盛会的外国贵宾，还包括义大利前总理伦齐（Matteo Renzi）与德国前总理梅克尔（Angela Merkel）。