欧巴马：梦想殖民火星 不如投资并保护好地球

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（法新社巴黎13日电） 美国前总统欧巴马今天表示，在梦想殖民火星之前，人类必须保护地球，因为即使是核战和失控的气候变迁，也无法让这颗红色星球变得更宜居。

欧巴马在法国首都巴黎举行的再生能源会议发表演说时，提到矽谷（Silicon Valley）的「大亨中，有许多人正在建造可以将人类送上火星的太空船」。

「但当我听到有人在谈论殖民火星计画，因为地球环境可能退化到变得不宜人居时，我看着他们，彷佛在问你们知道自己在说些什么吗？」

欧巴马说：「即使是在核战之后，地球还是比火星更适合人类居住，即使我们并未针对气候变迁采取任何措施，地球仍会有氧气，据我们目前所知，火星几乎没有（氧气）。我宁愿我们投资并保护这个星球。」

他说，太空探索应是为了搜集和发现更多知识，而不是为人类创造新的生存空间。

欧巴马总结道：「我们专属于这个地方，如果我们能让这里保持着宜居状态，那就太好了，」

在长达一小时的演说中，欧巴马也谈到他2009年至2017年入掌白宫期间的气候纪录。

长期以来，欧巴马的继任者、有望重返白宫的前总统川普对气候变迁的说法一直抱持怀疑态度，带领美国退出具有里程碑意义的2015年巴黎气候协定（Paris Agreement），欧巴马对此表示，事实不言而喻。

欧巴马作为特邀嘉宾，在Powr Earth Summit开幕式发表谈话，这场高峰会由两名再生能源企业家负责筹办，邀请业界人士出席。