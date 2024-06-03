欧洲央行可望降息 通膨威胁挥之不去

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（法新社法兰克福3日综合外电报导）欧洲中央银行（European Central Bank）预计本周开始将欧元区（Eurozone）利率从历史高点下调，但通膨的黏性挥之不去，意味着欧洲央行不太可能启动快速宽松周期。

欧洲央行政策制定者准备在6日将欧元区借贷成本降低0.25个百分点，将基准存款利率从目前4%的历史高点调降至3.75%。

欧洲央行官员普遍暗示即将到来的降息，并淡化与美国联邦准备理事会（US Federal Reserve, Fed）分道扬镳的忧心；美国强劲的经济已经延后联准会何时开始降息的预期。

荷兰国际集团（ING）经济学家布兹斯基（Carsten Brzeski）日前表示：「欧洲央行在过去两个月的内部沟通，使得不降息几乎已是不可能。」

总部位于法兰克福的欧洲央行在2022年年中启动前所未有的升息周期，原因是俄罗斯入侵乌克兰后能源和食品价格飙升，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）导致的供应链问题。

在连续10次升息后，欧洲央行自去年10月以来一直维持利率不变，但通膨稳步放缓意味着降息即将到来，这将缓解陷入困境的欧元区压力。

但是，尽管欧洲央行管理委员会（Governing Council）26个成员几乎笃定将在6日降低借贷成本，但最近高于预期的数据意味着不太可能预示着快速降息周期的开始。

尽管消费者物价涨幅已从2022年底欧洲遭受能源冲击时逾10%的高峰放缓，但要将通膨率降到欧洲央行设定的2%目标很困难。

根据5月31日公布的数据，使用欧元的20个国家5月通膨年增率来到高于预期的2.6%，也高于4月的2.4%。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）