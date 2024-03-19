欧洲左派党主席：是时候透过谈判终结俄乌战争

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（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟（EU）主要左派政治团体领导人今天表示，如今是时候就结束俄乌战争一事进行「谈判」，支持教宗方济各（Pope Francis）呼吁基辅当局「举白旗」的争议性呼吁。

欧洲左派党（Party of the European Left）主席拜尔（Walter Baier）说：「我认为帮助乌克兰人民，意味着现在就要努力结束战争。」拜尔上个月被欧洲左派党选为下一届欧盟执委会（European Commission）主席候选人。

欧洲议会选举将于6月举行，拜尔强调，欧洲左派党的竞选宣言是「绝对谴责俄罗斯的侵略」。欧洲左派党的26名正式成员包括德国左派党（Die Linke）、法国共产党和希腊激进左派联盟（Syriza）。

但拜尔今天接受法新社等新闻机构组成的「欧洲新闻编辑室」（European Newsroom）联合采访时，他表示针对冲突「冻结」的战线需要采取新方法。

拜尔表示：「我希望欧盟…采取外交努力启动谈判，以实现停火并让俄罗斯撤军。」

「在这方面，我完全支持教宗方济各的说法。现在是结束战争的时候了，现在是谈判和停止杀戮的时候了。」

乌克兰已经与来犯的俄军作战逾2年，教宗在本月稍早播出的访问中敦促基辅当局「举白旗，并进行谈判」。

尽管梵蒂冈坚称「白旗」一词的意思是停止敌对行动而非投降，乌克兰政府对此仍愤怒回应，矢言「绝对不会」向俄罗斯投降。