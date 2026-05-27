欧洲春季热浪破纪录 西欧高温肆虐

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（法新社伦敦26日电） 热浪袭卷西欧，英、法均打破5月历史最高温，未来几天恐飙39度。不少人纷纷前往海滩玩水消暑，却因此传出多起溺水意外，一向排斥冷气的欧洲民众，甚至坦言考虑安装冷气。

来自北非的「高温穹顶」（heat dome）暖空气团，使得5月的欧洲地区比往年还要热，多国相继刷新5月最高温纪录。

英国伦敦皇家植物园邱园（Kew Gardens）测得摄氏35.1度高温，打破前一天在同一地点创下的34.8度纪录；法国昨天和今天也连2天飙出史上5月最高温，法国气象局指出，这波热浪可能持续整周，预测部分地区气温恐高达39度。

法国网球公开赛现场气温高达33度，球迷和球员同样面临高温考验。挪威选手路德（Casper Ruud）表示，比赛现场已热到让他觉得自己「像��尸一样」。

英国伦敦的47岁银行从业人员吉尔（Gurjit Gill）表示，他很高兴能去上班，因为办公室有冷气，「我正在考虑是否要买一台冷气，卧室在夜间实在热到让人受不了」。

许多民众纷纷前往海边玩水消暑，但许多地区的海滩预计7月开始才有救生员巡逻服务。

法国当局今天至少通报7例与热浪有关的死亡事件，其中5例为溺毙；英国自24日以来也有4名青少年溺水身亡。

西班牙国家气象局（Aemet）在社群平台X上发文警告，这种异常高温将持续一整周，且西班牙西南部自明天起将出现「大范围的热带夜」，27至29日最高温将落在36至38度之间。

在更东边的义大利，包含罗马在内的拉齐奥（Lazio）地区昨天祭出新规定，明订劳工在中午12时30分至下午4时期间，禁止在「长时间暴露于阳光下的环境」中工作。

奥地利首都维也纳则设置特殊的喷雾降温装置，以协助路上的行人消暑。

根据美国国家海洋暨大气总署（NOAA）数据，欧洲是自1990年以来全球暖化速度最快的洲，其次是亚洲，北美洲则位居第3。