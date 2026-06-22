欧洲极端热浪来袭 爆幼童热死及多起溺毙

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（法新社巴黎22日电） 欧洲大部分地区正遭受强烈热浪袭击之际，法国今天惊传两名儿童被发现陈尸车内的悲剧。对此，各国当局已发布危险警报，并采取特殊措施以减轻高温带来的冲击。

这两名年仅2岁和4岁的幼童，是在法国南部城镇卡庞特拉（Carpentras）的一处住宅区停车场，于自家轿车内被发现。调查人员表示，他们认为这场热浪极可能就是导致两人死亡的主因。 欧洲近日遭受新一波极端高温袭击，导致户外活动取消、交通运输受阻、学校停课，内勤员工也被要求改为居家办公；同时，各国政府也发布健康警报，以保护长者及弱视族群。 处于这场异常天候核心地带的法国，已遭酷暑肆虐数日。法国当局今天因酷热天气关闭1350所学校，另有4000所学校缩短上课时间，好让学生能在中午左右提早放学。 法国政府的紧急应变小组警告民众，呼吁民众切勿前往无人看管的湖泊、河流等水域戏水消暑。此前周末已有13人溺水身亡，其中包括一名13岁少女。 德国警方表示，周末期间共发生多起溺水意外，已有5人丧生。

英国气象局发布罕见的极端高温红色警报，这是该机构的最高级别警示，意味着高温恐危及人身安全，并可能导致包括道路与铁路在内的重要基础设施被迫关闭。

这是英国气象局有史以来第2次发布此类警报。预计24日和25日，遮荫处的气温将飙升至摄氏38到40度。