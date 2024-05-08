欧洲气候监测机构：2024年4月史上同月最热

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（法新社布鲁塞尔8日电） 根据欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service, C3S）今天发布的最新报告，4月是全球空气和海面均温破纪录的另一个「非凡」月份。

C3S在每月公告中表示，自2023年6月以来，每个月的气温都是有纪录以来的历年对应月份新高。而今年4月也不例外，月均温比1850年至1900年工业化前高出摄氏1.58度。

过去12个月的年均温也比工业化前高了摄氏1.6度，超出2015年巴黎气候协定（Paris Agreement）为限缩全球暖化所设下的摄氏1.5度目标。

严格来说，巴黎协定把气温增幅压在摄氏1.5度以内的目标还不算宣告失败，因为这项目标以数十年的全球平均气温为依据，而非单一年度。然而，部分科学家已表示，这个目标实际上已无法达成，并敦促各国政府加快减少二氧化碳排放量，用以限缩超标幅度。

科学家已证实，气候变迁是4月间若干特定气候极端事件的「元凶」，包括可能与数千人死亡有关的非洲沙赫尔地区（Sahel）热浪。

另外，近几周来，从印度到越南的亚洲大片地区都出现热浪，巴西南部则遭遇致命洪水。

哥白尼气候变化服务的气候专家尼可拉（Julien Nicolas）说：「全球暖化每增加1度，都伴随着极端气候事件，且程度更为剧烈，发生的可能性也更大。」