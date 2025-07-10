欧洲法院认定俄罗斯违反国际法 须对MH17空难等负责

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（法新社法国史特拉斯堡9日电） 欧洲人权法院今天裁定，俄罗斯犯下人权侵害行为，要为2014年起支持乌东分离主义势力、同年击落马航MH17航班、2022年全面入侵乌克兰等负起责任。

隶属欧洲理事会（Council of Europe）、设在法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院（European Court of Human Rights），肩负着在缔约国落实欧洲人权公约的职责。

今天的裁决大多为象徵性质。俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰之后，已遭欧洲理事会剔除会籍，同年9月即已不再是欧洲人权公约缔约国。

然而，欧洲人权法院仍要处理上述日期之前对俄方提出的诉讼。

由17位法官组成的欧洲人权法院大法庭，认定俄罗斯触犯欧洲人权公约，原因包括在非战斗状态「法外处决平民和乌克兰军事人员」、「严刑拷打」、「强迫劳动」、「非法和任意拘留平民」以及抢劫等。

17位法官同时裁定，俄罗斯触犯公约的行为还包括把乌克兰孩童转移到俄罗斯，以及多起转移孩童后就地收养的案例。

欧洲人权法院今天是针对4起诉讼作出判决，其中3起由乌克兰提出，第4起则是荷兰提出。

乌克兰诉讼针对的事件时间落在2014至2022年之间；荷兰的诉讼则是针对马来西亚航空（Malaysia Airlines）2014年7月17日的空难，当天马航一架从阿姆斯特丹（Amsterdam）飞往吉隆坡（Kuala Lumpur）、编号MH17航班，在亲俄分离主义控制的乌东上空遭飞弹击落。

这起空难夺走机上所有298条人命。

欧洲人权法院今天则认定，「MH17航班坠毁事件中，罹难者亲属所遭受的苦难」，触犯了免于酷刑和处罚的权利。