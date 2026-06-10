欧洲热浪提前来袭 气候专家：极端高温渐成新常态

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎10日电） 欧盟气候监测机构今天指出，全球甫经历有纪录以来第二炎热的5月，欧洲则遭遇异常提早来袭的热浪侵袭。随着极端气候现象日益频繁，高温正逐渐成为欧洲的「新常态」。

今年5月，英国、法国、爱尔兰及葡萄牙纷纷打破高温纪录。来自北非的暖空气形成所谓的「高温穹顶」（heat dome），导致西欧各地气温远高于正常水准。

「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）在5月气候报告中指出，「本月气候特徵是从远低于平均值的凉爽天气，迅速转变为西欧有纪录以来同期最强烈的热浪之一。」

「欧洲中期天气预报中心」（European Centre for Medium-Range Weather Forecasts）气候策略主管勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「这场异常提早且强烈的热浪显示，极端气候正迅速从例外情况转变为新常态。」

「哥白尼气候变化服务」指出，欧洲许多地区的体感温度（feels-like temperature）达到摄氏35度至40度。

报告指出，「如此快速的气温转变可能加剧对民众的影响，让人们几乎没有时间适应高温；同时，在生长季节中的农作物与生态系统也难以及时调适。」

根据「哥白尼气候变化服务」，今年5月全球平均地表气温达到摄氏15.81度，仅次于2024年5月，为有纪录以来第二高。

全球平均海面温度同样创下历史次高纪录，仅低于2024年5月。专家指出，目前气候条件正逐渐朝向具有增温效应的圣婴现象（El Nino）发展。

多项预测警告，即将到来的圣婴现象可能成为历来最强之一，并可能推升2027年全球气温创下历史新高。

世界气象组织（World Meteorological Organization，WMO）上周表示，今年6月至8月期间形成圣婴现象的机率高达80%，这将提高全球各地发生极端天气事件的风险。

上一轮圣婴现象曾推动全球气温上升，使2023年成为有纪录以来第二炎热的年份，而2024年则刷新全球最热年份纪录。（编译：徐睿承）