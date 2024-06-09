欧洲议会义大利投票登场 梅洛尼将扮演「权力掮客」

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（法新社布鲁塞尔8日电） 欧盟各国最近将陆续投票选出下届欧洲议会议员，义大利今天成为首个进行投票的重量级国家。这场选举不仅检验极右派领导人梅洛尼国内的实力，也是她未来在欧盟影响力的试金石。

法新社报导，欧洲联盟（EU）27国多半将在9日进行欧洲议会（European Parliament）选举投票，包括强权法国和德国在内。整体的预测结果预计当天稍晚公布。

义大利是欧盟第3大经济体，在新一届欧洲议会720个席次中占了76席，因此今明两天的投票将对欧盟的未来产生重大影响。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在她罗马选区投下神圣一票后，向媒体表示，这场选举「将决定未来的5年」。

民调显示，在欧盟各地极右翼团体崛起下，梅洛尼领导的「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）可能会以27%得票率获胜，是2019年斩获的4倍。

78岁罗马选民艾斯波西多（Walter Esposito）将票投给「义大利兄弟党」，藉此抗议欧盟的环境政策。他埋怨说：「欧洲一直试图压制义大利与义大利人民」。

政治光谱的另一端，今年18岁的学生辛纳迪（Carlotta Cinardi）表示，虽找不到一个政党能「100%代表我的想法」，但仍把票投给绿党，认为「它对年轻人来说是最进步的」。

这场选举夺胜，可让梅洛尼成为「权力掮客」，也就是欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）能否从成员国和议会赢得第2任期所需支持的决定性因素。

除了立场中间偏右的范德赖恩，法国极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）也在积极拉拢梅洛尼，盼打造一个极右翼的欧盟超级团体。

目前，梅洛尼对手上的牌是秘而不宣，不过她明确表示希望将欧盟左翼政党贬为反对党。

民众对地中海非正规移民潮的担忧，可说是梅洛尼2022年上台的关键之一。

横跨欧盟各国，移民是促使选民支持极右派政党的敏感议题。极右派政党预料将在本届议会拿下1/4席次，不过外界仍预料中间派主流会在选举中领先。

除了极右派的崛起，更大问题在于议会主要政党，也就是范德赖恩领导的欧洲人民党（EPP），是否会与极右派结盟。

范德赖恩曾表示欧洲人民党愿意与极右派议员合作，只要这些议员支持的是欧盟，而非她所谓的去当俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的「傀儡」。

基于这些理由，范德赖恩已明确排除与法国玛琳．雷朋领导的国民联盟（National Rally）或与德国另类选择党（AfD）结盟。

不同于梅洛尼率领的政党，上述两个党均对欧盟提供军事和财政支援给乌克兰抵抗俄罗斯全面入侵抱持怀疑态度，另类选择党甚至彻底反对运交武器给乌克兰。