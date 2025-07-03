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欧洲议会极右派议员挑战范德赖恩 不信任投票10日登场

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（法新社布鲁塞尔2日电） 欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）将在10日面对由极右派欧洲议会议员所提出的不信任投票。一般认为，这项不信任案很可能会遭到否决。

不信任动议今天达到最低门槛的72人签署附议，提交欧洲议会全体会议设定表决日期。欧洲议会议员将于7日在史特拉斯堡（Strasbourg）针对不信任案进行辩论，预定10日进行表决。 提出此动议的是欧洲议会极右派罗马尼亚议员皮佩雷亚（Gheorghe Piperea），他批评范德赖恩在COVID-19疫情期间与美国药厂辉瑞（Pfizer）执行长博尔拉 ( Albert Bourla）之间的简讯往来缺乏透明度，当时欧盟正就购买疫苗一事与辉瑞谈判。

他们的简讯往来引发许多反疫苗团体和纽约时报的不满，纽约时报曾试图取得相关讯息内容。

皮佩雷亚同时指控欧盟执委会「干涉」罗马尼亚总统选举，该选举中民族主义者西米昂（George Simion） 败给亲欧洲的达恩（Nicusor Dan）。

皮佩雷亚所属的党团欧洲保守及改革党团（ECR）已经与该动议划清界线，一位ECR发言人强调「这不是我们党团的提案」。

范德莱恩在不信任投票中落败的机率很低。根据相关规定，该动议若要通过，则需获得绝对多数支持，也就是在欧洲议会720张选票中至少要获得361张同意票。

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