欧洲野火肆虐法国灾情严重 马克宏向欧盟求援

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（法新社巴黎24日电） 在酷热高温与强风助长下，野火肆虐欧洲多地，法国总统马克宏向欧洲联盟（EU）请求援助、西班牙首都地区宣布进入紧急状态。

法新社报导，根据欧洲森林火灾资讯系统（EFFIS）卫星资料，今年至目前为止，欧盟国家被烧毁的土地面积，为有纪录以来第二大。

●法国

法南地区，近日持续遭受更强烈热浪侵袭，有些地方温度突破摄氏40度。

波尔多（Bordeaux）周围地区，一场大火吞噬了海滨松树林，22日起已经撤离超过两万人，他们大多数是露营区及渡巷假屋的游客。

21日两名消防员在波尔多机场附近一场大火中殉职。

法国东南部同样遭受重创，历史古镇科蒂尼亚克（Cotignac）周边多处大火，风势助长了火势，官员表示，自21日以来已有约25间民宅被毁。

在西南部大西洋沿岸的露营区及渡假村，法国当局已下令数千人撤离；消防人员在灭火飞机支援下，正火速抢救灾情。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，已向欧盟请求协助救火，他警告灾情「非常严重」。

欧盟危机管理事务专员拉碧（Hadja Lahbib）表示，欧盟已提供法国3架灭火飞机。

●义大利

在西西里（Sicily）与卡拉布里亚（Calabria）地区爆发数十处火警，数千名紧急救难人员赶着灭火。当地官员表示，竟有人恶作剧散布火苗，当局势追缉纵火犯。

内政部长表示，在西西里，有一名消防员在抢救火灾时病发身亡。

当局表示，北侧火势已经受到遏止，但南侧则尚未完全控制。

●西班牙

政府宣布马德里（Madrid）地区进入紧急状态，而过去几天已有逾万人撤离。

紧急服务单位表示，在马德里以西，弗瑞斯诺村（Aldea de Fresno）的居民已接获疏散警示。 邻近托雷多（Toledo）的另一场野火，也迫使多个村庄人民撤离。

数百名消防员与部队目前仍在瓜达拉哈拉省（Guadalajara）、马德里北方，设法控制规模更浩大的野火。

●抗高温野火毫无胜算

西班牙民防主管巴科内斯（Virginia Barcones）对当地广播电台表示：「气候变迁才是夺命凶手，摧毁我们的村落，以及自然与文化资产。」

她警告，有些火灾之猛烈，即便是派上飞机与地面队伍协助，消防人员也「毫无胜算」。

巴科内斯表示，瓜达拉哈拉大火的情况略有改善，但强风与极端高温仍是重大隐忧。

世界气候归因组织（World Weather Attribution）23日公布研究指出，这些野火扩散速度加快，是因燃烧石油、煤炭和天然气导致的气候变迁，让欧洲的干旱愈发严重。（编译：纪锦玲）