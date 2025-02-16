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欧洲领袖将在巴黎会商欧陆安全

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（法新社巴黎16日电） 法国外交部长巴霍指出，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）明天将主持主要欧洲国家领导人会议，商讨欧洲大陆安全议题。美国致力结束乌克兰战争的作法日益令各国引以为忧。

美国总统川普本周在电话中与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）商讨俄乌战争谈判工作，让乌克兰及其欧洲支持者措手不及。

美国新政府也对北大西洋公约组织（NATO）盟友示警，欧洲不再是华府安全上的首要之务，由于重心转向中国，可能需要将军队调往其他地区以为因应。

巴霍（Jean-Noel Barrot）今天告诉法国媒体：「总统将联合主要欧洲国家商讨欧洲安全。」但是他没有表示哪些国家将会参与。

欧洲外交消息人士告诉法新社，英国、德国、波兰、义大利、丹麦，以及北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）和欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）将参与明天下午在巴黎进行的这项会谈。

英国媒体报导，英国首相施凯尔（Keir Starmer）可望出席。

克里姆林宫推动谈判商讨乌克兰战争和更广泛欧洲安全议题。谈判工作预定未来几天内在沙乌地阿拉伯启动。

相关进展引发欧洲国家担心蒲亭可能重提他2022年发动侵略之前的要求，对北约部队在东欧的行动和美国介入欧陆作出限制。

川普的俄乌问题特使凯洛格（Keith Kellogg）昨天表示，欧洲「不会」直接参与乌克兰和平谈判，但是仍可作出「贡献」。

凯洛格被问到欧洲代表是否会坐上谈判桌时回答：「我不认为那将会发生。」此一说法引来欧洲各国领袖反弹。

芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）今天在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）中表示，美俄针对乌克兰战争进行的谈判绝不可以导致欧洲安全架构遭到改写。

史塔布说：「我们绝不应该为俄罗斯幻想建立一个新的、不可分割的安全秩序打开大门，让它可以拥有自己的利益范围。」

芬兰和俄罗斯的边界长达1300公里。

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