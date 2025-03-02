欧洲领袖齐聚伦敦开峰会 盼强化挺乌力道

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（法新社伦敦2日电） 乌克兰总统泽伦斯基与美国总统川普的白宫会面不欢而散后，十多位欧洲国家领导人今天齐聚英国伦敦举行危机会谈，寻求强化彼此之间安全合作以及对于乌克兰的支持。

各界日渐忧心川普（Donald Trump）与俄罗斯谈判时会忽视乌克兰利益，为对抗这种担忧，乌克兰的盟友一直强调他们坚定力挺乌国。

川普与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宫椭圆形办公室见面，起初的友好气氛最终变成激烈交锋。川普本想与乌克兰签署稀土矿物协议，他曾说这将有助于俄罗斯与乌克兰的战争迈向终结，但双方最终没签协议就不欢而散。

之后泽伦斯基飞往伦敦参加会谈，并受到英国首相施凯尔（Keir Starmer）的热情欢迎。英国和乌克兰还签署一项价值22亿6000万英镑（约新台币935亿元）的贷款协议，以支持乌克兰提升国防能力。

泽伦斯基今天将觐见英国国王查尔斯三世（King Charles III），随后会跟欧洲盟邦召开安全峰会，与会者除了法国、德国、丹麦、义大利等欧陆国家领导人，土耳其、北大西洋公约组织（NATO）、欧洲联盟（EU）领袖也将出席。

施凯尔表示：「现在是时候让我们团结起来，确保乌克兰获得最佳结果、保卫欧洲安全，以及保护我们的共同未来。」

英国首相府指出，今天峰会将重申有必要为乌克兰达成一项能实现长久和平、强而有力且持久的协议，并就给予乌克兰有力安全保证的计画，讨论后续做法。

随着各界愈来愈担心美国是否会继续支持北约，英国这场峰会也将商讨欧洲加强防务合作的需求。