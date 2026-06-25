欧洲高温破纪录 法瑞关核电、英创历史高温

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（法新社巴黎24日综合外电报导）科学家指出，反覆出现的热浪是全球暖化的明确迹象，并警告未来热浪将变得更加频繁、持续时间更长、强度也更高。

以下是法新社整理欧洲热浪造成影响的最新发展：

● 法国关闭核子反应炉

法国电力集团（EDF）表示，由于河水温度过高，无法有效为电厂进行冷却，又有两座核反应炉被关闭，以因应极端高温，使关闭总数达到3座。

瑞士当局也表示，目前已降低了贝兹诺（Beznau）核电厂的运转负载，若高温持续不退，将会关闭反应炉，并指出，用于冷却的河水目前温度过高。 ● 法国再传儿童热死悲剧

警方消息人士表示，一名3岁幼童在巴黎地区被发现陈尸于车内，这已是本周极端高温肆虐下，类似情况中第3名死亡的儿童。

该名消息人士透露，父母是在「家门外的汽车里」发现这名男童。民防部门则证实，这起死亡惨剧发生在巴黎近郊。 ● 西班牙数百人因高温丧生

根据MoMo全国死亡率监测系统的估计，西班牙从21日至24日期间发生的212起死亡案例可能与热浪有关。MoMo系统负责每日汇整死亡统计数据，并与历史纪录进行比较。

● 破亿人口面临摄氏35度以上高温

根据法新社计算，欧洲至少有1亿100万人预计将在25日遭遇超过摄氏35度的高温，其中包括法国的5000万人以及德国的1800万人。

● 联合国谴责化石燃料污染

联合国气候事务负责人斯帝尔（Simon Stiell）表示，这波热浪是「化石燃料污染持续让地球升温所付出的最新代价」。

斯帝尔在声明中指出：「除非人类停止燃烧大量的煤炭、石油和天然气，否则极端高温只会持续恶化。」 ● 法国将开始调降高温警报

法国气象局表示，法国自25日晚间起，将陆续解除红色高温警报。

该机构还说：「在25日晚间雷雨天气过后，大西洋沿岸地区的气温预计在26日开始逐步下降。」 ● 巴黎市长警告死亡人数上升

巴黎市长葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）表示，受到热浪影响，巴黎「死亡人数增加」，但他并未透露具体数字。

他向当地电视台表示，「几乎所有指标都处于危急状态」，包括紧急医疗服务来电、消防队的报案电话、急诊室收治人数以及死亡人数。

● 法国再添3起「疑似」热死案例

法国北部加莱省（Pas-de-Calais）地方当局表示，该地区有3起死亡案例，「很可能」与这场热浪有关。

当中包括一名在户外工作时死亡的高龄男子，以及两名在室内死亡、且本身患有「其他疾病」的人。

● 布鲁塞尔抗议行动

约有20名抗议人士今天闯入布鲁塞尔一座公园内的水池，抗议比利时首都缺乏规划完善的户外游泳区，并称在热浪期间却无相关设施，根本不合情理。

● 英国迎来史上最热6月

英国今天记录到史上最高的6月气温，英格兰南部气温攀升至摄氏36.1度，打破1976年创下的摄氏35.6度纪录。

这也是英国连续第2个月打破历史高温纪录。科学家警告，气候变迁正使热浪等极端天气事件变得更加频繁且更为强烈。