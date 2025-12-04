欧洲9国半数忧战争风险 与俄罗斯冲突疑虑升高

（法新社巴黎4日电） 民调机构Cluster 17执行的调查显示，9个欧洲联盟国家中，多数受访者认为欧盟成员国与俄罗斯爆发战争的风险很高。

Cluster 17于11月底针对法国、德国、义大利、西班牙、波兰、葡萄牙、克罗埃西亚、比利时与荷兰这9个欧盟国展开调查，每国样本数皆逾1000份，总计9553份。调查结果刊在法国国际事务期刊「大洲」（Le Grand Continent）。

俄罗斯自2022年全面入侵乌克兰以来，这场战事延烧逾3年半，外界愈发忧心冲突可能进一步升高。

法军总参谋长蒙顿（Fabien Mandon）上个月曾警告，俄罗斯正准备于2030年前发动新一轮对抗。俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）本月2日则表示：「如果欧洲想要战争，我们现在随时做好准备。」

民调显示，51%受访者认为俄罗斯未来几年对本国发动战争的风险「高」或「非常高」。

针对与俄罗斯爆发公开冲突的担忧，各国程度各异。

与俄罗斯及其盟友白俄罗斯接壤的波兰，有77%受访者认为风险高或非常高。此数字在法国为54%，德国则为51%。

在欧洲针对义务役议题的讨论升温、以及法国重新推动新的志愿兵役计画的背景下，受访者更进一步地对本国军队抵御俄罗斯的能力表达了质疑。

69%受访者认为，本国完全没有或不太可能有能力抵御俄国侵略。

在调查国家中唯一拥有核武的法国，受访者最不悲观，有44%相信本国「相当」或「颇有」能力自我防卫。

反之，比利时、义大利和葡萄牙人民大多认为本国无力防卫，比例分别达87%、85%与85%。

在欧洲民众心中，「恐怖主义」仍为最迫切的威胁。根据这次调查，9个国家平均有63%受访者认为，与「恐怖」组织爆发公开战争的风险「高」或「非常高」。