欧盟不理川普威胁 祭出反垄断重罚Google千亿

（法新社布鲁塞尔5日电） 欧盟今天以Google偏袒自家广告服务为由，宣布对美国科技巨擘Google开罚29.5亿欧元（约新台币1054亿元），特别是在美国总统川普曾警告不要以美国科技大厂为目标的情况下。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）指控Google在欧盟27成员国扭曲市场竞争，Google随即表示将提起上诉。

欧盟竞争事务主管黎贝拉（Teresa Ribera）表示：「Google滥用其广告科技领域的主导地位，损害出版商、广告主与消费者。这种行为依欧盟反垄断规定属于违法。」

川普对欧盟试图限制美国科技巨擘扬言报复，不过欧盟犹豫数日后仍决定开罚。本周稍早，传欧盟贸易事务主管因担心美国报复而暂停罚款，这也透露欧盟执行团队对是否裁罚意见分歧。

欧盟目前仍在等待美国兑现7月达成的贸易协议，落实降低欧洲汽车关税的承诺。

自2021年起，欧盟就针对Google广告科技业务展开调查，并于2023年建议Google出售部分广告服务以恢复市场公平竞争。

隶属美国Alphabet集团的Google认为，欧盟执委会的决定「有误」，并强调将提出上诉。

Google全球监管事务主管马尔霍兰（Lee-Anne Mulholland）表示：「这项裁定加诸不合理的罚款，所要求的改变将伤害数千家欧洲企业的获利能力。」

马尔霍兰补充说，「为广告买卖双方提供服务不构成垄断，如今市场上也有比以往更多元的竞争选择。」

