欧盟伊拉斯莫斯计画创办人寇拉迪逝世 享寿91岁

afp_tickers

2 分钟

（法新社罗马18日电） 义大利媒体今天报导，欧洲联盟伊拉斯莫斯（Erasmus）计画创办人寇拉迪（Sofia Corradi）在罗马去世，享寿91岁。该计画已将上千万欧洲青年送出国留学。

寇拉迪的家人在对媒体发布的讣闻中表示，这位学者是一名「能量充沛，且在智慧和情感上慷慨大度」的女性。

罗马第三大学（Roma 3 University）教育学教授寇拉迪，享有「伊拉斯莫斯之母」的美誉。她在20多岁就获得享有盛誉的美国傅尔布莱特奖学金，资助她赴纽约哥伦比亚大学深造，最终取得法学硕士学位。 寇拉迪返国后，她的学分未获义大利教育体系承认，于是开始构想学生交换计画，最终于1987年付诸实行。 根据伊拉斯莫斯计画官网，自此以来已有约1600万名学生参与该计画。 这项由欧盟负责管理的计画，旨在促进欧洲各地大学与高等教育机构之间建立更紧密的合作关系。 寇拉迪2018年曾表示，这项计画的构想诞生于冷战时期，是「我个人的和平主义使命」。 出生于罗马的教育家寇拉迪曾针对教育的权利，替联合国人权委员会、海牙国际法学院（The Hague Academy of International Law）以及伦敦政经学院（London School of Economics）进行研究。

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）撰文指出，寇拉迪「启发了数以百万计年轻人，他们得以旅行、学习并接纳不同文化」，并赞扬她促成了「欧洲世代的诞生」。