欧盟公布2兆欧元7年长期预算 恐再引发农民抗争

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟执委会今天公布一项高达2兆欧元（约新台币68兆）的7年长期预算，重点聚焦应对海外竞争及俄罗斯在欧洲边界的侵略行动，此预算可能再度引发农民抗争。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在布鲁塞尔（Brussels）向记者展示这项预算蓝图时表示，这项2028年至2034年长期预算，「会是欧盟历来最具雄心」的蓝图。

这项预算在欧盟与其最大贸易伙伴美国关系紧张的情况下，将加强欧洲的国防和竞争力，同时自2028年起偿付新冠疫情时期留下的剩余债务。

欧盟执委会针对「提升竞争力」的大目标规画4510亿欧元预算，其中发展国防与太空领域共编列1310亿欧元，是目前预算的5倍。

预算还预留1000亿欧元用于重建受战火摧残的乌克兰，以及编列大笔「紧急备用金」以备不时之需。

但欧盟议员批评，欧盟未留下足够资金给气候变迁及农业补贴等优先议题，农业补贴是目前欧盟预算中最大的支出。

欧盟预算执委塞拉芬（Piotr Serafin）表示，根据执委会规画，将保留3000亿欧元支持农民，相较目前7年预算（2021年-2027年）的约3870亿欧元，目前7年预算有2700亿欧元为直接补贴。（实习编译：张家语/核稿：陈政一）