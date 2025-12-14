欧盟呼吁伊朗释放诺贝尔和平奖得主穆哈玛迪

（法新社布鲁塞尔13日电） 欧盟今天呼吁释放诺贝尔和平奖得主穆哈玛迪（Narges Mohammadi），她与至少另外8名人权人士被伊朗安全部队拘留。

欧盟称，昨天在东部城市麦什赫德（Mashhad）的逮捕事件「令人深切关切」。

欧盟对外事务发言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）表示：「欧盟敦促伊朗当局释放穆哈玛迪女士，同时应考量她脆弱的健康状况，以及所有因行使言论自由而被不公逮捕的人士。」

现年53岁的穆哈玛迪上次被捕是在2021年11月，在过去10年中，她大部分时间都在狱中度过。这位2023年诺贝尔和平奖得主因肺部及其他健康问题，曾于2024年12月获准暂时出狱。

伊朗半官方的梅尔通讯社（Mehr）援引麦什赫德行政首长侯西尼（Hassan Hosseini）表示，追悼会上被拘留者曾高喊「违规范的口号」，但他没有指明这些人的姓名。

阿里科迪是名律师，代理多起敏感案件，包括为2022年爆发的全国抗议被捕人士辩护。他于12月5日被发现死亡，人权团体呼吁对其死因展开调查。位于挪威的非政府组织伊朗人权组织（Iran Human Rights）表示，此案「高度怀疑为国家谋杀」。