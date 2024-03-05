欧盟咖啡馆2030年起禁用一次性塑料包材

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（法新社布鲁塞尔4日电） 官员表示，欧洲联盟谈判代表们今天就2030年起咖啡馆和餐厅禁止使用一次性塑料达成协议，盼根据新法规达成区内包装废弃物减量。

欧盟27个国家和议员就草案文本达成协议，定下区内包装废弃物于2030年比2018年时减量5%，目标2035年、2040年前分别进一步减量达10%、15%。

该草案是欧盟「绿色新政」（Green Deal）下的环保目标重要一部分。绿色新政是帮助欧盟实现气候目标的一系列法律。

欧盟轮值主席国比利时政府在社群平台X上表示：「这项法规以减少包装造成的废弃物为目标，以提升永续性，同时确保最高的废弃物管理标准。」

速食业钜子和造纸业大力游说，餐饮业塑料使用一直是激烈谈判的核心。造纸业者强调，纸板包装来自永经营的森林而且可反覆利用，比塑胶更环保。

从2030年起，一次性塑料包装禁令也将适用于未加工的新鲜水果和蔬菜、调味粉包和糖包等单次用量产品，以及盥洗用品小包装和机场的行李箱包膜服务。

欧洲议会表示，提供饮料和外带食品的场所还必须「竭尽全力」于2030年前让10%自家产品采用可重复使用包装，并应让消费者有自备容器的选项。

上述协议将于成员国及其议会正式批准后成为法律。