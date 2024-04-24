欧盟对中国医疗器材公共采购行为启动调查

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（法新社布鲁塞尔24日电） 欧洲联盟公报今天表示，欧盟已对中国医疗器材公共采购行为展开调查。欧盟此举恐进一步升高和北京当局的紧张关系。

布鲁塞尔当局关切北京当局偏袒国内供应商，欧洲联盟公报（Official Journal of the European Union）列出各种可能发生的方式，包括「购买中国货」（Buy China）政策。

公报中表示，欧盟还担心中国可能对进口祭出限制，以及施加条件「导致出价异常低，而以获利导向的公司无法承受」。

「这些限制性措施和做法对（欧洲）联盟优质企业、商品和服务，造成重大的体制性不利，因为它们系统性偏袒采购国内产品，从而损害进口产品。」

这是欧盟首次根据其「国际采购工具」（International Procurement Instrument）启动调查。国际采购工具的宗旨在促进国际公共采购市场的互惠准入。

一旦调查发现有不公平的行为，欧盟可以限制中国企业准入欧盟公共采购市场。

欧盟公报表示，这项调查将在启动后9个月内完成。不过，欧盟执行委员会（European Commission）可以延长调查5个月。

欧盟官方公报表示，北京当局「获邀递交其看法，以及提供相关资讯」。中国也可以「和欧盟执委会进入谘商，以排除或改进遭控的措施和作法」。

中国的医疗器材市场规模全球第二大，仅次于美国。根据墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies，MERICS）2023年的一项报告，2022年中国医疗器材市场规模约为1350亿欧元（约新台币4兆6992亿元）。