欧盟对俄强硬派支持川普主张 呼吁欧洲增加国防开支

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（法新社华盛顿22日电） 欧洲联盟（EU）外交政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，俄罗斯对欧盟安全构成生存威胁，而唯一能解决这个问题的方法就是增加国防开支，此举呼应了美国总统川普的要求。

自俄军战车2022年开入乌克兰以来，欧洲官员一直呼吁必须保持警醒。卡拉斯的这番号召是一系列日益严峻的国防警告中最新一例。

卡拉斯在比利时布鲁塞尔（Brussels）的会议发表主题演讲时表示：「川普总统说我们（国防）支出不够，他说得对。美国是我们最强大的盟邦，且必须继续如此。」

卡拉斯说：「只要我们对国防投资不足，无论是今天还是未来，俄罗斯都将持续对我们的安全构成生存威胁。」

波兰总理图斯克（Donald Tusk）在欧洲议会（European Parliament）于法国史特拉斯堡（Strasbourg）举办的另一场会议中强调，「如果欧洲想生存下去，就要武装起来」。

波兰的国防支出占比高于任何其他北大西洋公约组织（NATO）成员国，图斯克敦促欧盟各国严肃看待川普的呼吁，将国防支出目标从国内生产毛额（GDP）的2%提升到5%。

图斯克说：「现在是欧洲不能在安全方面节省开支的时候。」波兰于本月接任欧盟轮值主席国。