欧盟工业加速器法案 中国商务部：若执意推行将反制

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（法新社北京27日电） 中国今天严厉批评欧洲联盟（EU）一项意在强化欧盟产业以应对来自中国激烈竞争的计画，并表示若该计画付诸实施，中国将采取反制行动。

欧洲联盟3月公布新的「欧洲制造」规范，要求希望取得汽车、绿能科技及钢铁等战略产业公共资金的企业，必须达到一定比例的欧盟制零组件标准。

这项因相关措施争议而延宕数月的提案，被视为欧盟力图重振竞争力、减缓产业衰退，并避免数十万个工作机会流失的重要行动。

中国商务部今天表示，已于24日向欧洲联盟执行委员会（European Commission）提交意见，对中国所称具「系统性歧视」的法案表达「严重关切」。

商务部在声明中警告：「如果欧盟…坚持推动这项立法，并因此损害中国企业利益，中方将不得不采取反制措施，坚决维护企业的合法权益。」

欧洲多个受影响产业的企业长期抱怨，受到获得大量补贴的中国竞争对手不公平竞争之苦。

欧盟这项正式名为「产业加速器法」（Industrial Accelerator Act）的提案，要求外国企业若要在欧盟设厂，须与欧洲企业合作，并分享技术，形同剑指中国电池及电动车制造商。