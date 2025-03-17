欧盟帮叙利亚募款 德国认捐3亿欧元

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（法新社布鲁塞尔17日电） 叙利亚在前总统阿塞德垮台流亡海外后，目前正重建饱受战火蹂躏的家园。欧盟今天将举办帮助叙利亚的捐助会议，德国已承诺捐助3亿欧元（约新台币107亿元）。

叙利亚当局将首度派代表参加这项在布鲁塞尔召开的年度捐助会议，叙国临时政府外交部长席巴尼（Asaad al-Shibani）将出席。

这场会议是为了帮叙利亚人和周边地区难民筹募更多款项，并解决他们最迫切的人道需求。 德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示：「唯有包容性的政治进程，叙利亚才能迎向和平的未来。」

她宣布德国将再捐赠3亿欧元给联合国及其他组织，为叙国境内和周边地区叙利亚人提供援助。

由于叙利亚大片地区已沦为废墟，加上阿塞德（Bashar al-Assad）2011年镇压反对派引发内战，叙国多年来被国际孤立致使经济满目疮痍，以致该国的需求庞大。 据估计，有1670万的叙国民众亟需驰援，凸显叙利亚的人道情况依然十分危急。

美国总统川普（Donald Trump）大砍对外援助资金，并关闭负责援外的美国国际开发总署（USAID），而这个机构2023会计年度最大外援对象为乌克兰（约170亿美元），其他还包括叙利亚等。

欧盟官员表示，他们期盼中东地区的阿拉伯国家伸援，以弥补美国留下的缺口。