欧盟执委：已与中方就电动车关税进行建设性磋商

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（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟执行委员会（EC）主管贸易事务执行委员杜姆布罗夫斯基斯今天表示，他已与中国商务部长王文涛进行「建设性」磋商。中方希望欧盟不要对从中国进口的电动车徵收高额关税。

欧洲国家对这项关税案分歧渐深，西班牙跟进德国表达反对，上周敦促欧盟「重新考虑」对中国电动车加徵最多36%的关税计画。

杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在社群平台X上说：「与商务部长王文涛进行了建设性会谈。双方同意进一步努力找出有效、可行且与世界贸易组织（WTO）相容的解决方案。」

王文涛昨天也在布鲁塞尔与电动车业者会谈后说，中方会谈判磋商到最后一刻。

这些关税措施目前是暂定，唯有在欧盟会员国可能于10月底前表决后才会拍板确定实施5年。

中国对欧盟的计画愤怒回应，警告将发动贸易战。中国上月也就这项关税案向WTO申诉。北京当局早已对进口到中国的欧洲白兰地酒、一些乳制品和猪肉产品自行展开调查。

欧盟执委会贸易议题发言人吉尔（Olof Gill）表示，杜姆布罗夫斯基斯告诉王文涛，这些调查「毫无必要，都是基于有问题的指控，缺乏足够的证据」。

吉尔在声明中说：「（他）因此要求终止这些调查，并告诉中方，欧盟将竭尽所能维护自家产业利益。」