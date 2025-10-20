欧盟拟2027年终止俄天然气进口 仍需欧洲议会点头

（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲联盟各国今天同意，将于2027年底前逐步终止自俄罗斯进口天然气，这将结束欧盟尽管在莫斯科对乌克兰发动战争的情况下，仍难以摆脱的能源依赖。

在卢森堡举行的能源部长会议中，欧盟各国批准欧盟执行委员会（European Commission）提出的计画，将分阶段停止进口俄罗斯的管线天然气和液化天然气（LNG），这项计画仍需欧洲议会（European Parliament）同意。

担任欧盟轮值主席国的丹麦气候、能源与公用事业部长阿加德（Lars Aagaard）表示，这是让欧洲实现能源独立的「关键」一步。

这项计画属于欧盟更广泛战略目标的一部分，用来减少对俄罗斯能源的依赖。

阿加德说：「虽然过去几年我们已努力推动将俄罗斯天然气与石油排除在欧洲以外，但还没有达到这个目标。」

欧盟执委会同时也推动让液化天然气的进口禁令提前1年实施，也就是在2027年1月生效，这将成为新一波制裁俄罗斯、削弱莫斯科战争财源的措施之一。

然而，制裁措施必须获得欧盟27个成员国一致同意，这常会困难重重。相比之下，像今天通过的管制措施仅需获得至少15国赞成（加权多数）即可。

根据外交官员透露，除了与莫斯科关系较为密切、仍仰赖俄罗斯管线天然气的匈牙利与斯洛伐克外，其余成员国皆支持此一决定。

匈牙利外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）向媒体表示：「这项新规定的实际影响，就是将终结匈牙利安全能源供应。」