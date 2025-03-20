欧盟拟4/1起减15%钢铁进口

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（法新布鲁塞尔19日电） 美国对进口钢铝产品全面徵收25%关税后，欧洲联盟（EU）主管产业政策的执行委员塞儒内今天宣布，为防范廉价钢铁倾销至市场，欧盟自4月起将进一步减少15%钢铁进口量。 欧盟执行委员会（European Commission）执行副主席塞儒内（Stephane Sejourne）公布多项保护钢铁产业的措施时指出：「我们将于4月1日强化现行保护条款，目标是减少15%进口量。」

欧盟执委会为保护钢铁产业已采取限制进口量等做法，且这些措施将实行至2026年。

欧洲钢铁产业目前雇用超过30万人，但在过去15年来已失去近10万个工作机会。

欧洲钢铁工业联盟（Eurofer）乐见欧盟采取保护措施，Eurofer主席亚当（Henrik Adam）说：「我们感谢执委会明确认可欧洲钢铁产业对欧盟主权、安全与竞争力具有战略重要性。」

不过他也警告能源仍是棘手难题，并敦促欧盟展开更多行动，以降低欧洲的能源价格。

塞儒内还提到，欧盟也将对欧洲市场的铝制品展开调查，「以便实施与钢铁产业类似的保护条款」。

这项调查将审视铝制品进口是否有骤增情形，若是如此，欧盟可能会采取进口限制措施。