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欧盟提拨逾3600亿元 助波瑞斯风暴受灾国重建

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（法新社波兰弗罗茨瓦夫19日电） 波瑞斯风暴（Storm Boris）在中欧和东欧多国引发严重洪灾，欧盟执委会主席范德赖恩今天宣布，将提供资金100亿欧元（约新台币3609亿元）以协助受灾国家。

法新社报导，波瑞斯风暴上周袭击中欧和东欧，截至18日累计24人丧生，部分地区仍面临水位上升的威胁。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天在波兰弗罗茨瓦夫市（Wroclaw）与洪水灾区4国领袖发表谈话。她告诉媒体：「看到洪水造成的灾害与损毁，我一方面感到心碎…另一方面，看到贵国人民非常团结，也感到温暖。」

范德赖恩表示，欧盟有两个资金来源，即凝聚基金（cohesion funds）和团结基金（solidarity fund），可用来帮助灾后重建与灾损修复。

她说：「初看之下，有可能从凝聚基金中动用100亿欧元来协助受灾国家。这是目前的紧急因应行动。」

范德赖恩会见了波兰总理图斯克（Donald Tusk）、捷克总理费亚拉（Petr Fiala）、斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）和奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）。

图斯克表示，范德赖恩所说的这笔「凝聚资金」，波兰将获得半数。

费亚拉在社群平台X表示，捷克将获得20亿欧元，并说「这是好消息」。

他说：「毁灭性的洪水过后，我们将必须修复桥梁、道路、学校或车站。」

内哈默表示，奥地利将分配到5亿欧元。

目前尚不清楚斯洛伐克和罗马尼亚将获得多少资金。罗马尼亚总理并未出席在波兰的这场会谈；罗马尼亚总理办公室表示，总理出席了一场国防会议。

上周强风暴雨袭击欧洲地区，造成奥地利5人丧生，波兰和罗马尼亚各有7人死亡，捷克则是5人罹难。（译者：纪锦玲）

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