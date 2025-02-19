欧盟检讨农业政策 食品进口法规趋严

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（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟计划打击不符合标准的进口食品，作为将于今天公布的农业政策检讨其中一环，藉以在全球贸易紧张局势中安抚农民的不满情绪。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）即将公布农业新蓝图。尽管农业占欧盟总预算的1/3，农民长期不满布鲁塞尔的自由贸易政策。

农民对监管负担和收入缩减不满，并且认为海外竞争对手所受监管较少而引发不公平竞争，去年于是以投掷鸡蛋、喷洒粪肥、封锁布鲁塞尔街道等方式，进行长达数月抗争。

在与农业游说团体和环境非政府组织协商后，欧盟执委会的「农业和粮食愿景」（Vision for Agriculture and Food）承诺解决其中一些疑虑。

根据法新社看到的文本草案，为了确保农业部门不会「处于竞争劣势」，欧盟执委会将寻求「让适用于进口产品的生产标准更具一致性」。

布鲁塞尔尤其将会确保「基于健康和环境理由而在欧盟禁用的最危险杀虫剂」不得「透过进口产品」重新进入欧盟。

该草案没有具体说明实施时间表，或哪些产品、国家或地区可能会受到影响。

智库「欧洲农场」（Farm Europe）的韦内特（Luc Vernet）说：「这个愿景的首要任务是缓和紧张局势，让各方平静下来。」他指出，该文本「非常谨慎」。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）