欧盟欲利用俄罗斯冻结资产 比利时反对

3 分钟

（法新社哥本哈根30日电） 欧洲联盟（EU）外交暨安全政策高级代表卡拉斯今天表示，欧盟应考量所有选项，以充分利用被冻结的俄罗斯资产来协助乌克兰，尽管此举面临主要成员国比利时的反对。

自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，欧盟冻结约2000亿欧元俄罗斯央行资产，其中绝大多数存放于总部设于比利时的国际资金托管机构欧洲清算银行（Euroclear）。

卡拉斯（Kaja Kallas）在丹麦与欧盟外长会谈后表示：「各国部长认同，有必要解决乌克兰的资金缺口，并追究俄罗斯对战争造成的损害。」

她补充道：「为了实现这些目标，在将潜在风险降至最低的同时，探索所有可行方式至关重要。」

去年，欧盟与七大工业国集团（G7）的伙伴国已同意以这些资产所产生的利息，为乌克兰提供一笔500亿美元贷款，目前仍在分期支付中。

然而，一些立场更为强硬的欧盟国家施加压力，要求更充分利用这些资产，例如直接没收资产，或将其投入较高风险的投资以获取更大收益。

欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天出访爱沙尼亚时表示：「我们也正在推进关于动用俄罗斯冻结资产的工作，因为显然，侵略者必须为其所做的事付出代价。」

不过，比利时至今坚决反对进一步动用这些资产，担心未来若有损失，可能需自行承担赔偿责任。

比利时外交部长佩瑞弗（Maxime Prevot）说：「更改投资策略也不可行，因为这会增加法律、金融及司法各层面的风险。」

卡拉斯坦言，由于存在反对意见，该议题短期内恐难取得进展；不过她强调，欧盟应研拟如何降低相关风险。