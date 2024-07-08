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欧盟气候监测机构：2024年6月再成最热6月 连13月刷新纪录

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（法新社巴黎8日电） 欧洲联盟（EU）气候监测机构「哥白尼气候变化服务」今天表示，今年6月是全球有纪录以来最热的6月。今年上半年，全球多地出现极端破坏性天气，例如洪灾和热浪。

「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）表示，自2023年6月以来，全球连续13个月出现前所未见的高温，每一个月都刷新先前的气温纪录。

「哥白尼气候变化服务」负责人布诺坦普（Carlo Buontempo）说：「这不只是统计上的奇特现象，它凸显了一种大规模且持续不断的气候转变…就算这种特殊的连续极端现象在某个时间点上终结，随着气候持续变暖，我们也一定会看到新纪录被打破。」

他说，只要人类继续制造温室气体，这种趋势就「不可避免」。

大西洋、北太平洋和印度洋的破纪录海平面温度也促使全球气温飙升。

今年6月的海平面温度也达到新的里程碑，连续15个月创下新高，「哥白尼气候变化服务」资深科学家尼可拉斯（Julien Nicolas）形容此一现象「令人震惊」。

不过，全球即将进入降温的「反圣婴现象」（La Nina）。尼可拉斯说：「可以预期全球气温会在未来数月降下来。」

「哥白尼气候变化服务」表示，在截至2024年6月的12个月间，全球气温达到有纪录以来最高，平均比工业化之前高出摄氏1.64度。

这不代表2015年巴黎协定同意控制升温在1.5度以内的目标被打破，因为这项目标是以数十年来衡量，而非单一年度。

但「哥白尼气候变化服务」上月表示，未来5年间，地球年平均气温有8成机率会至少暂时超过1.5度。

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