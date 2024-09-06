欧盟监测机构：全球6月至8月刷新历来最高温纪录

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（法新社巴黎6日电） 欧盟气候监测机构（EU）今天表示，2024年北半球夏季已见到有纪录以来的全球最高温，不但打破去年纪录，还可能使今年成为地球历来最热的一年。

欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service，C3S ）在世界各地经历热浪频传的旺季后发布这项数据。科学家表表示，热浪频传是人类活动加剧气候变迁所致。

「哥白尼气候变化服务」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）在一项报告中指出：「在（截至8月底的）过去3个月，全球经历有纪录以来最热的6月和8月、最热的一天，以及最热的北半球夏季。」

勃吉斯说：「上述一连串创纪录高温，使2024年成为有纪录以来最热一年的可能性大增。」

「哥白尼气候变化服务」引用卫星、船舶、飞机及气象站记录到的数十亿笔温度观测资料指出，全球8月地表平均气温为摄氏16.82度。

根据资料，全球今年6月和8月的气温，已比工业化前的同月平均水准上升逾摄氏1.5度；控制全球温度升幅在摄氏1.5度以内，是遏止气候变迁对地球造成严重影响的关键门槛。

人为造成的温室气体排放，正在使地球温度持续升高，同时还提高像是旱灾、野火及洪患等气候灾害的发生机率和强度。