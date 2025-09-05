The Swiss voice in the world since 1935

欧盟矢言捍卫猪肉产业　回应中国课徵反倾销税

此内容发布于
2 分钟

（法新社布鲁塞尔5日电） 中国宣布对欧洲联盟进口猪肉课徵临时性的反倾销税后，欧洲联盟执行委员会今天矢言采取一切必要措施保障欧洲生产者利益。

布鲁塞尔表示，将会针对北京决定的细节进行研究，再决定如何因应，但同时反驳所谓倾销指控「是有问题的」，建立在「证据不足」的基础之上。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）贸易议题发言人吉尔（Olof Gill）在布鲁塞尔的记者会中说：「我可以明确地向各位保证，我们会采取一切必要措施来保障我们的生产者。」

外界普遍将北京的决定视为以牙还牙措施其中一环，就这个27国集团对中国电动车课徵高额关税作出回应。

根据中国商务部声明，新的猪肉进口关税税率介于15.6%至62.4%间，自10日起生效。

欧盟去年10月对中国进口电动车加徵最高达35%的额外关税，理由是北京透过产业补贴，不公平地削弱欧洲竞争对手。

除了猪肉之外，中国近期也针对欧洲进口白兰地和乳制品展开类似调查。

