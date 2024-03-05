欧盟美英等世界43国 要求独立调查纳瓦尼之死

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（法新社日内瓦4日电） 欧盟成员国与美英等40多个国家，今天在联合国要求对俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）之死进行独立国际调查，并称俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）应负起最终责任。

欧盟成员国、美国、英国、乌克兰、澳洲、加拿大、纽西兰和挪威等国，在联合国人权理事会上纷纷对纳瓦尼之死表达愤怒。

纳瓦尼死于北极流放地，本月1日在一群无所畏惧的异议人士环绕下葬于莫斯科，这些前来哀悼的人们高声呼喊着纳瓦尼的名字。

代表43个国家的欧盟大使柯努德森（Lotte Knudsen）对联合国人权理事会表示：「我们对俄罗斯反对派政治人物纳瓦尼之死感到愤怒，蒲亭总统和俄罗斯当局对此负有最终责任。」

柯努德森说：「俄罗斯的政治领导阶层和当局必须承担责任。纳瓦尼的勇气与牺牲，以及对正义、自由和民主志业的坚定承诺，永远不会被遗忘。」

纳瓦尼是蒲亭最坚定的政治对手，莫斯科当局2月16日宣布了他的死讯。柯努德森表示，纳瓦尼之死被视为「俄罗斯加速和系统性镇压的另一个迹象」，「俄罗斯必须允许对他骤逝的情况进行独立且透明的国际调查」。

这些国家也敦促莫斯科当局立即无条件释放因和平行使人权和反对俄国在乌克兰发动战争而遭拘留的政治犯、人权捍卫者、记者及反战活动人士。

他们也呼吁俄罗斯「废除其压迫性立法，结束对司法的政治滥用」。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天在向人权理事会提交的全球最新情况报告中表示，在俄罗斯本月选举的准备过程中，莫斯科当局进一步镇压异议声音。

图克表示，自从俄乌战争爆发以来，「数以千计的政治人物、记者、人权捍卫者、律师，以及单纯在社群媒体表达自己想法的人纷纷面临行政和刑事指控，而且这种趋势近几个月来似乎有所恶化」。图克呼吁审查所有此类案件，并「立即停止镇压独立声音」。

俄罗斯在联合国的代表回应指出，联合国人权办公室正在制作「反俄罗斯传言」，其中「再度呈现来自乌克兰和西方的不实捏造」。