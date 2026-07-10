欧盟要求Meta修改脸书、IG「具成瘾性」设计

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（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲联盟（EU）今天警告美国科技业巨擘Meta，必须将旗下热门社群媒体平台脸书（Facebook）和Instagram「具成瘾性的设计」进行修改，否则将面临巨额罚款。

欧盟指控Meta为了让两平台的使用者长时间停留而采取相关设计，特别是可无止尽滑动页面、显示高度个人化动态消息及影片自动播放，导致使用者暴露在不受限的风险下，尤其对儿童及心理脆弱的成人。

欧盟执行委员会（European Commission）是在2024年依据欧盟的数位服务法（Digital Services Act）对Meta展开调查，今天发布的初步意见认定脸书和Instagram违规，有必要改变设计。

欧盟执委会指出，Meta可采取的改变，包括取消主要几个会让使用者上瘾的功能，如预设自动播放及可无止境卷动页面；以及实施有效的「萤幕使用时间暂停」，并调整其内容推荐系统、降低贴合使用者喜好的程度。

如果欧盟监管机关对Meta行为的初步认定获得确认，欧盟可对Meta处以最高其全球年营收6%的罚款。

欧盟今年2月也对另个热门社群媒体平台TikTok做出类似警告，要求其改变设计，否则将面临巨额罚款。

1名欧盟高阶官员强调，欧盟不是想惩罚企业，「我们是想促成改变，如果能透过（企业）配合来达成，会是我们最乐见」。

Meta则表示，他们不认同今天的调查结果，但会继续「以有建设性方式」与欧盟交涉。