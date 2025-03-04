欧盟规划投入国防8千亿欧元 含增援乌克兰军火

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（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩今天宣布由5个部分组成的「欧洲再武装」财务工具规划，拟将大约8000亿欧元（约新台币27.7兆元）投入国防，还有「立即」增援乌克兰军火。

美国总统川普（Donald Trump）3日决定暂停并全面检讨所有对乌克兰的军援，对欧洲安全情势再掀一波冲击。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）今早发函给欧盟成员国，提出她的「欧洲再武装」（Rearm Europe） 计画。

范德赖恩上午向媒体简述该计画时说，「我们处于一个再武装的时代」。她强调，眼前真正的问题是欧洲是否准备好果断行动，以及是否能够拿出需要的速度和规模。

她提出5个驱动欧洲财务资源投入国防的方法。

第1是让欧盟国家的国防预算可适用赤字「解脱条款」（escape clause）。欧盟规定成员国财政赤字不得超过国内生产毛额（GDP）的3%，且举债规模不得超过GDP总额的6成，否则将提交报告并可能受罚。这项规定在COVID-19（2019冠状病毒疾病）期间曾松绑。

范德赖恩表示，若欧盟27国平均增加约当GDP1.5%的国防预算，4年总计将有近6500亿欧元（约新台币22.5兆元）。

第2是提供成员国由欧盟基金背书的贷款，以采购防空飞弹系统、无人机和反无人机系统、弹药等，估计提供1500亿欧元（约新台币5兆元）。范德赖恩说，这项财务工具可让成员国立即增加对乌克兰的军援，「这是欧洲的重要时刻，我们决不能辜负它」。

第3是动用欧盟机构本身的预算，引导成员国将欧盟补助的基金用于国防相关计画，例如强化关键基础设施。

最后两个工具是透过欧洲投资银行（EIB）和促进活用储蓄的政策，让更多公私部门资金投入国防计画。