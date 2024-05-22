欧盟调查中国电动车非法补贴 考虑徵收针对性关税

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天说，如果证明中国对电动车业的国家补贴非法，欧盟将对中国电动车徵收「针对性」关税。

欧盟去年对中国电动车发起反补贴调查后激怒中国，人们日益预期欧盟将以徵收关税回应。

美国本月稍早大幅提高对中国制造的电动车关税，但范德赖恩坚称欧盟将采取不同做法。

范德赖恩说：「我可以保证，我们徵收的关税将与受损害程度相当，因此更有针对性、更加量身定制。」

预计欧洲联盟执行委员会（European Commission）将在6月5日前决定是否对中国电动车徵收暂时性关税。如果选择这样做，将从7月4日开始实施。

一些欧盟国家对此抱持审慎态度。

德国和瑞典上周表示，对欧洲可能徵收关税持保留意见，担心这将影响西方和中国之间的贸易。

然而，范德赖恩驳斥中国和欧盟已经陷入贸易战的说法。

她坚称，欧盟希望「降低」与中国经济关系的风险，而不是像莫斯科2022年袭击乌克兰以来，欧盟与俄罗斯经济关系「脱钩」那样。

但随着欧盟针对中国对太阳能板、风力涡轮机和火车补贴展开一系列调查，北京和布鲁塞尔的紧张关系正在加剧。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）