欧盟调查：LGBTQ受暴力骚扰情况创新高

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（法新社维也纳14日电） 根据欧洲联盟基本权利机构（FRA）今天公布的调查结果，欧洲LGBTQ群体（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）受到暴力和骚扰的情况在过去数年间达到「新高」。

欧盟基本权利机构发现，在愈来愈多LGBTQ人士觉得可以公开性倾向的同时，他们面对的歧视问题仍很严重，且比以前遭遇「更多暴力、骚扰和霸凌」。

欧盟基本权利机构在欧盟27个成员国、阿尔巴尼亚、北马其顿和塞尔维亚访问超过10万名LGBTQ人士，是同类最大规模的调查之一。

这项于2023年执行的调查发现，14%的受访者在过去5年间经历过肢体或性方面的攻击，其中双性人最常遭遇暴力。自欧盟基本权利机构于2019年执行类似调查以来，这次结果增加了3个百分点。

有36%的受访者曾在过去12个月遭到歧视，比2019年的42%减少，显示在开放态度上有「逐步进展」。

欧盟基本权利机构主任罗提奥（Sirpa Rautio）说，尽管这些结果看似矛盾，仍是一个「明显的危险信号」。

她在报告中说：「一方面，人们对性倾向愈来愈开放；另一方面，日常骚扰、校园霸凌、仇恨犯罪和高到惊人的暴力发生率呈现的是另一回事。」

伴随这份报告发布的声明提到：「多数（LGBTQ人士）仍避免在公共场合与伴侣牵手，担心被攻击。」

总部位于维也纳的欧盟基本权利机构表示，许多相关案件都没有通报。

在这次调查中，超过1/2的LGBTQ人士遭受出于仇恨的骚扰，比2019年的1/3还多。

校园霸凌的情况也激增，超过2/3的受访者声称曾遭霸凌，比2019年的1/2显着增加。

匈牙利近年限制LGBTQ群体的权利，当地只有3%的受访者认为政府有采取行动打击针对他们的偏见和不容忍态度，是所有欧盟成员国之中最低，而欧盟平均为26%。

欧盟基本权利机构呼吁各成员国「解决演算法中存在偏见的风险，确保数位平台按照欧盟法律负起责任」，以更妥善应对反LGBTQ的假资讯行动和网路仇恨。