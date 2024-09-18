欧盟首任国防执委库比柳斯 矢言力挺乌克兰

afp_tickers

2 分钟

（法新社史特拉斯堡17日电） 欧盟执委会主席范德赖恩今天提名任命立陶宛前总理库比柳斯为欧盟首任国防执委，在面临来自俄罗斯威胁之际，该职位被视为欧盟重整军备野心的核心。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在位于史特拉斯堡的欧洲议会对记者表示，担任国防和太空执委的库比柳斯（Andrius Kubilius）「将致力于发展欧洲国防联盟，并增加我们对工业能力的投资」。

在面对俄乌战争，范德赖恩承诺任命一名国防执委，作为新高层团队的关键组成部分。尽管国防执委最初被视为欧盟雄心勃勃的核心，但外界对这一职位实际拥有多大权力存疑。

库比柳斯曾任两届立陶宛总理，自2019年以来担任欧洲议会议员，他一向发声力挺乌克兰击退俄罗斯入侵，也是对俄国和中国的着名鹰派人士。

在新内阁名单出炉后，库比柳斯表示，随着俄国急于重整军备，欧盟需要采取「新的大胆步骤」来筹集支持国防工业所需的巨额资金。

他说，这应该包括考虑是否需要透过发行联合「国防债券」等其他可能选项，来筹措资金。他还说：「我们没有余裕花大把时间，却看不到任何进展。」

另外，有文件显示，欧盟执委会希望设立一项基金来支持战略计画，帮助其在新技术领域竞争，特别是与中国和美国的竞争。