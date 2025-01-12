欧盟：成员国外长将会商放宽对叙利亚制裁

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（法新社利雅德12日电） 欧洲联盟外交和安全政策高级代表卡拉斯今天指出，欧盟各国外长1月底将就放宽对叙利亚制裁进行会商。但她同时表示，相关作法有赖大马士革新统治者展开兼容并包的政治过渡。

欧洲和中东外交官在沙乌地阿拉伯首都利雅德集会就叙利亚未来进行会商时，卡拉斯（Kaja Kallas）作以上表示。

叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar Assad）上个月遭到推翻，结束估造成50万人丧生、2300万人口近半流离失所的近14年内战。沙乌地呼吁解除对叙利亚的制裁，否则恐削弱战后复原工作。

卡拉斯10日曾经表示，如果叙利亚新统治者采取步骤、组成保护少数民族的兼容并包政府，则27个成员国的欧盟可能开始解除制裁。

她在利雅德告诉记者，欧盟外长定于27日集会商讨此事。

卡拉斯说，「会阻碍国家建设、金融服务取得，以及所有这些事的相关制裁」可能是优先解除事项。

她表示：「如果看到朝正确方向发展，我们会准备好采取下一步骤。」

德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）在利雅德告诉记者，柏林希望有助于触及叙利亚人的「明智作法」。

她表示：「针对于内战期间犯下严重罪行的巴夏尔．阿塞德党羽的制裁必须持续下去…叙利亚人现在需要从权力过渡中迅速获得回报。」贝尔伯克说，柏林将为「粮食、紧急避难和医疗照护」，再提供5000万欧元。

根据联合国，每10个叙利亚人中就有7人需要援助。