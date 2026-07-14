欧盟：欧洲捐助方允提供320亿 助加萨战后重建

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（法新社布鲁塞尔13日电） 欧洲联盟（EU）今天表示，欧洲捐助方已承诺提供约9亿欧元（约新台币320亿元），以协助饱受战火摧残的加萨（Gaza）进行初期重建工作。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）负责地中海政策的执委苏卡（Dubravka Suica）在布鲁塞尔举行的捐助方会议开始时宣布，援助总额「接近9亿欧元、约合10亿美元」。

苏卡表示：「我们现在需要当地具备必要条件，才能让援助真正送达加萨人民手中。」

官员表示，这笔资金包括先前承诺提供的援助款项，将用于清理以色列毁灭性军事行动留下的瓦砾，及重建供水、卫生设施等基本服务。

欧盟表示：「比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、义大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典及瑞士政府，以及欧盟执委会与欧洲投资银行（EIB）均参与这项援助计画。」

欧盟表示，苏卡近日访问以色列期间，已就加萨两项大型水资源与废弃物管理计画的后续执行，与以色列当局达成共识。

苏卡表示，捐助方「希望先展开所谓的初期重建工作，重要的是向外界展现我们投入重建的决心。」

但她强调：「要展开真正的重建工作，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）必须先解除武装。」（实习编译：陈湘云／核稿：刘文瑜）