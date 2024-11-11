欲成对抗气候变迁领头羊 巴西拟提高减排目标

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（法新社巴西圣保罗10日电） 巴西政府宣布，该国将相较原先计画更大幅度地削减温室气体排放。这个左翼政府表示，巴西原本预计在2035年底前把碳排量从2005年水准减少59%，现在要将目标提升至67%。

根据巴西政府8日晚间发表的官方声明，此举是为了使巴西的减碳目标，即「国家自定贡献」（Nationally Determined Contributions, NDCs）符合2016年生效的「巴黎协定」（Paris Accord）条款。

巴黎协定签署国必须在明年2月前宣布新的减排目标，但巴西将于明天开始在亚塞拜然首都巴库（Baku）举行的联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）上，提出他们新的「国家自定贡献」目标。

巴西是下一届气候峰会的主办国，将于明年11月在亚马逊城市贝伦（Belem）举办COP30。

巴西政府的新目标是在2035年底前将总碳排减少到约8亿5000万吨至10亿吨间，低于基准年2005年的24亿吨。

巴西政府的声明指出，「新的『国家自定贡献』涵盖经济体中的每一个产业，并与巴黎协定将全球平均温度升幅控制在摄氏1.5度内的目标相符」，并提到巴西将在2050年底前实现「气候中和」。

但由公民团体与环团组成的网络、巴西非政府组织「气候观测站」（Climate Observatory）表示，这个计画仍雄心不足。

气候观测站执行秘书阿斯特里尼（Marcio Astrini）表示，政府遗漏了关键资讯，即应对毁林或化石燃料使用的策略。

他还说，「作为一个目标是在多方共同对抗气候危机时，成为领导者的国家」，巴西应该要提高资讯的透明度。

巴西政府本周宣布，巴西亚马逊雨林的森林砍伐率下降了30%，是15年来最大降幅。