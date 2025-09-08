The Swiss voice in the world since 1935

毒菇宴招待公婆亲友致3死 澳洲妇被判无期徒刑

（法新社墨尔本8日电） 以有毒蕈菇杀害3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson），今天在墨尔本法院被判处无期徒刑，待服刑33年后可申请假释，此案曾引起全球媒体热烈关注报导。

现年50岁的派特森，今年7月被判3项谋杀罪名成立。她在2023年于家中以牛肉大餐宴客时，向公婆及亲戚端出内含毒菇的料理。

墨尔本（Melbourne）最高法院今天宣判，对派特森处以无期徒刑，但表示在她服刑满33年后，即83岁时方可申请假释。

法官比尔（Christopher Beale）宣判时表示，她让受害人及其家属承受「创伤」。

法官说：「你对罪行毫无悔意，无异在所有受害人的伤口上撒盐…你所犯下罪行其严重性，足够处以最严厉刑罚。」

本案在两个多月的审理期间，派特森始终坚称她的牛肉午宴是因意外误用毒菇而酿祸。据信派特森使用的是世上最致命的鹅膏菇菌（Amanita phalloides），英文俗称死帽菇（death cap mushroom）。

鹅膏菇外观容易与其他可食的蘑菇品种混淆，据称带有甜味，掩盖了剧毒。

澳洲广播公司（ABC）报导，派特森在获判时几乎没有表现出情绪，期间还曾闭上双眼。

派特森有28天的时间，可对定罪和判刑提起上诉。

派特森作案动机至今仍成谜。

她的丈夫赛门（Simon）原本也受邀出席那场致命午宴，但临时取消，并发简讯给情感疏离的妻子说，出席午宴会让他感到「不自在」。

据信当时派特森与赛门的关系已经恶化；两人早已分居，但法律上仍是夫妻，且正为子女抚养费问题争执不下。（编译：纪锦玲）

