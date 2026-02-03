比利时21名好友集资中头奖 抱回1.23亿欧元

（法新社津厄姆2日电） 比利时一座村庄的21名好友，1月30日共同赢得欧洲乐透彩（EuroMillions）1.23亿欧元（约新台币46亿元）的头奖。这群好友都住在法兰德斯（Flanders）地区的津厄姆村（Zingem），在均分奖金后，每个人预计可分得约580万欧元。

一名已退休的得主玛丽安（Marianne）今天在售出中奖彩券的面包店外受访时，仍对这消息感到震惊不已。她告诉法新社：「580万欧元。是的，这太不可思议了！」

她回忆起1月30日意识到中奖的瞬间说：「我边哭边颤抖，看着我的丈夫说，这是怎么一回事？」

「我们拥抱彼此，并告诉对方说，我们要理智一点，别做任何傻事。」

即便如此，也少不了庆祝活动，21名得主当天晚上就在当地一家咖啡馆聚会，用大量的气泡饮来庆祝。

她说，当他们夫妻俩抵达时，现场充满了欢乐的笑声，还有两杯香槟在等着他们。

她说：「这（中奖）会让生活轻松一些，对孩子和孙儿会非常好，他们将会有美好的未来，这才是最重要的事。」

至于赢得如此巨额大奖的秘诀为何，售出这张中奖彩券的商店老板塔尔维（Redgy Taerwe）表示，这主要都是靠运气。

他说：「周五早上，他们来这里要求买一张大约105欧元的『电脑选号』（quick pick）。」他补充道：「就这样，他们就中奖了。」

这次的头奖金额高达1亿2355万5827欧元，是比利时有史以来最高额的奖金之一。