民主党全代会将登场 聚焦贺锦丽与华兹

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（法新社华盛顿16日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽本月19日将在芝加哥举行的民主党全国代表大会上被推举为对抗共和党籍对手川普的旗手，届时总统拜登和前总统欧巴马、柯林顿都将现身相挺。

59岁的贺锦丽（Kamala Harris）与参选搭档华兹（Tim Walz）将是今年民主党全代会（DNC）的明星，而上月底宣布放弃竞选连任的拜登将为他们热场。

贺锦丽是第一位担任美国主要政党总统候选人的非裔兼南亚裔女性。这场全代会对她来说是一个重要机会，可向美国人展现自己有资格入主白宫，并在这场紧绷的选战中趁势进击。

届时数以千计党代表将见证团结，将有3名现任和卸任总统力挺贺锦丽，包括81岁的拜登、前总统欧巴马和比尔．柯林顿，还有曾代表民主党参加总统大选的希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

由于部分群众打算发起大规模示威，抗议拜登与贺锦丽政府持续支持以色列进攻加萨走廊（Gaza Strip），芝加哥也将严加戒备。

数周前还没人预想得到贺锦丽会在这场为期4天的全代会上统领民主党人，但自拜登退出大选后，美国政治格局就出现天翻地覆的改变，民主党不再抱着几乎必败的预期，而是再次看到了希望。

自贺锦丽投入选战以来，已抹除了川普原先在民意调查中的领先优势，并在摇摆州的造势活动吸引大批群众，还募得创纪录的捐款，同时为民主党的选战带来她所谓的「欢乐」讯息。

她在22日全代会最后一晚的电视转播演说，将是一个向选民定义自己、宣传她身为美国第一位非裔女性副总统心路历程的机会。

乔治华盛顿大学（George Washington University）助理教授博加特（Casey Burgat）告诉法新社：「她属于新一代，这令人非常兴奋。」

贺锦丽已透过线上投票获得提名，近日将正式接受提名，也将阐述迄今尚未明确发表的政见。

美国人因深受物价高涨之苦而降低对拜登的支持率，因此预料贺锦丽会把重点放在压低物价上，并在堕胎议题上抨击川普。

拜登则准备于19日以跛鸭总统身分发表告别演说，接着立即前往加州度假。

民主党尚未公布全代会出席人士完整名单，但美国媒体报导，希拉蕊．柯林顿将于19日发言，欧巴马将于20日登台，比尔．柯林顿将在21日为华兹暖场。

贺锦丽的支持率或许有望在全代会结束后进一步成长，但接下来的挑战在于维持气势一直到11月5日投票日。

民调结果显示，贺锦丽在移民和经济等议题上仍然居于劣势。