民主党号召军人拒遵非法命令 川普怒批叛国可处死

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天表示，号召军人拒绝执行非法命令的民主党国会议员该「处死」，指控他们是叛国者并有「煽动叛乱行为」。

民主党人立即谴责川普对6位参、众议员的「极其恶劣」威胁。6人于18日在X平台发布的影片中发表相关言论。

川普在真实社群（Truth Social）贴文：「这真的很糟糕，对我们国家非常危险。不容他们这种言论存在。这是叛国者煽动叛乱行为!!!该把他们关起来吧???」

他随后又在另一篇贴文中：「煽动叛乱，可判死刑！」并转发一则用户讯息，该用户呼吁将号召军人抗命的民主党人「绞死」，并表示美国第一任总统华盛顿（George Washington）也会这么做。

这6位民主党议员都有过去任职军中或情报机构背景，包括当过海军及太空人的参议员凯利（Mark Kelly），以及曾在伊拉克担任中央情报局（CIA）人员的参议员丝拉金（Elissa Slotkin）。

他们在影片中说：「你们可以拒绝非法命令」，并指控川普「让穿军服的军人与情报界专业人士和美国公民对立」。

他们并未具体说明哪些是非法命令。川普曾多次在违反当地州长、市长意愿下，命令国民兵进驻多个美国城市，协助平息示威骚乱。