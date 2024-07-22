民主党因拜登退选获转机 也可能陷争斗乱局

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登退选，给予民主党重新启动这场进展不顺选战的宝贵机会。面对共和党候选人川普，充满变数的短短几周可能让他们开创新猷，却也可能使他们前功尽弃。

相较于党内初选提名战期间，草根选民将会期盼需求更可以得到满足。尽管对拜登的年龄多所疑虑，民主党人当时没有进行激烈厮杀就决定由81岁的他角逐连任。

2020年曾经与拜登竞逐民主党总统初选的杨安泽（Andrew Yang）表示：「拜登展现非凡领导。现在轮到民主党人得展现同等才干，以公开进程决定11月跟川普（及其副手）范斯（J.D. Vance）一较高下的最佳人选。」

他在社群平台X上说：「其目的一言以蔽之，就是要胜选。」

59岁副总统贺锦丽（Kamala Harris）得到拜登背书，取得接替他的最有利位置，或许可于未来几天内巩固支持。一旦「拜下贺上」态势确立，民主党全党也将开始对川普火力全开。

然而，如果此事未能如此进展，那么短短4周后民主党全国代表大会（Democratic National Convention）在芝加哥举行之际，一场竞逐近4000张党代表票的混乱而且可能具破坏性的争斗恐难避免。

民主党全国委员会（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）承诺「换拜」过程会「透明有序」。拜登是1968年时任总统詹森（Lyndon B. Johnson）宣布不接受提名参选总统以来，首位放弃争取连任的现任总统。