民主党批共和党不认真重启政府 是拿饥饿当武器

2 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国国会民主党高层今天指责总统川普及共和党人选择「拿饥饿当武器」，因为长期的政府关门已严重干扰数以百万计低收入美国人的重要粮食补助。

众议院少数党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）警告，共和党对重启政府「并不认真」。政府关门已持续5周，对经济造成数十亿美元损失，并引发两党激烈交锋。

他指控川普与共和党正在「制造危机」，导致补充营养援助计画（SNAP）资金中断。该计画为超过4200万美国人提供食物援助。

杰佛瑞斯在有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）中表示：「我们希望重新开放政府，我们希望通过两党合作的支出协议，让美国人的生活变得更好。非常不幸的是，川普与共和党决定拿饥饿当武器，并扣留SNAP补助，即便这违反了两家联邦法院的裁定。法院明确指出，全美不应有任何一个人失去营养援助。」

联邦法官最近下令政府动用紧急资金以确保SNAP计画延续，川普表示愿意遵守，但称他需要进一步厘清政府能在何种法律框架下执行。

杰佛瑞斯对暂停SNAP资金表示愤慨，强调该计画在过去60年来从未中断过。

他说：「川普与他的政府能为其他专案找到资金，却不知怎么地，找不到钱确保美国人不挨饿。」